Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Einbruch und Vandalismus an zwei Nienburger Schulen

Nienburg (ots)

(BER)In der Zeit von Montag, 29.07.2019, 17.00 Uhr bis Dienstag, 07.00 Uhr, waren bisher unbekannte Täter in die Integrierte Gesamtschule (IGS) Nienburg am Berliner Ring eingebrochen. Nachdem eine Eingangstür aufgehebelt wurde, drangen die Täter in einige Räume der Schule ein und brachen dabei weitere Türen auf. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten sie in der IGS lediglich einen Feuerlöscher. Diesen entleerten sie dann offenbar an der Eingangstür der benachbarten Berufsschule. Hierdurch entstand lediglich geringer Schaden. Zeugen für die Taten werden gebeten, sich unter 05721/97780 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell