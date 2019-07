Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lenker und Navi ausgebaut

Iserlohn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen unbekannte Täter an der Giesestraße die Scheibe eines blauen BMW 5er ein. Daraufhin wurde das BMW M Lenkrad sowie das originale BMW Navi-Radio entwendet. Der Schaden beträgt mehr als tausend Euro. Sachliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Iserlohn unter Telefon 9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell