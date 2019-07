Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchten unbekannte Täter innerhalb der letzten Woche in ein Haus Am Heicken einzubrechen. Die Haustür hielt dem Ansinnen der Täter stand und die Unbekannten gelangten nicht ins Hausinnere. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Gevelndorf nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen unter Telefon 9099-0.

