Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (185/2019) Erst Geldbörse stehlen, dann flüchten und bedrohen - Täter sitzt jetzt in U-Haft

Göttingen (ots)

Göttingen, Bunsenstraße / Bürgerstraße Mittwoch, 06. März 2019, gegen 12.20 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Mittwoch (06.03.19) kam es in einem Gebäude in der Göttinger Bunsenstraße zu einem räuberischen Diebstahl.

Während er sich vermutlich auf der Suche nach Diebesgut in einem Bürogebäude befand, konnte der Täter eine Geldbörse durch eine geöffnete Bürotür entdecken und diese an sich nehmen. Womit er sicherlich nicht gerechnet hatte: der Eigentümer bemerkte ihn und ließ ihn nicht ohne Weiteres entkommen.

Nachdem der Dieb aus dem Bürogebäude flüchtete, nahm der Bestohlene die Verfolgung auf. Obwohl er den Täter einholen konnte, musste er wieder von ihm ablassen, da dieser sich neben körperlicher Gewalt auch mit Pfefferspray und einem Messer wehrte, um im Besitz seiner Beute zu bleiben.

Auf seiner weiteren Flucht bedrohte der Räuber noch einen couragierten Zeugen, welcher dem Opfer zu Hilfe kommen wollte, sodass auch dieser von der Verfolgung absah.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter kurze Zeit später von der Polizei im Bereich der Jahnstraße gestellt und festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um einen 28 Jahre alten Mann aus Göttingen.

Vom zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen den Festgenommenen erlassen. Er wurde daraufhin in die JVA Rosdorf eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell