POL-GÖ: (182/2019) Seniorin durchschaut Enkeltrick-Masche - Betrüger geht leer aus

Göttingen (ots)

Göttingen, Ilmenauer Weg Mittwoch, 06. März 2019, gegen 14.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Mittwochnachmittag (06.03.19) erhielt eine Seniorin im Ilmenauer Weg einen Anruf, der sie beinahe um ihr Erspartes gebracht hätte.

Als die 81-Jährige gegen 14.00 Uhr den Hörer des klingelnden Telefons abnahm, ging sie zunächst davon aus, dass die männliche Stimme zum Ehemann ihrer Nichte gehören könnte. Dieser erzählte ihr, dass er kurzfristig eine große Summe Bargeld bräuchte.

Im Laufe des Gesprächs wurde die Angerufene jedoch zunehmend misstrauisch und beendete schließlich das Gespräch.

Die Polizei sagt: Genau richtig!

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

