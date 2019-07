Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeugdiebe mit Blechschere: Mindestens acht Handwerker-Fahrzeuge aufgeschnitten

Letmathe/Lasbeck

In der vergangenen Nacht wurden in Letmathe und Lasbeck mindestens acht Handwerker-Fahrzeuge aufgebrochen. Die Täter rückten im Schutz der Dunkelheit mit einer Blechschere an. Damit durchschnitten sie die Außenhüllen der Transporter. Die Unbekannten erbeuteten professionelle Werkzeugmaschinen. Der Wert der Beute liegt im fünfstelligen Bereich. Tatorte waren: Zum Tannenhof, Auf dem Gerre, Flehmestraße, Am Komer, Vor dem Hopey. Angesichts der Vielzahl von Taten ist es wahrscheinlich, dass jemand die nächtlichen Werkzeugdiebe gesehen hat - vielleicht auch nur bei der Suche nach möglichen Zielen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 9199-0 bzw. 6191.

