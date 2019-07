Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtliche Schlägerei / Brand am Vogelkäfig

Altena (ots)

Elf Personen waren heute Morgen gegen 1 Uhr an einer Schlägerei in Dahle an der Westerfelder Straße beteiligt. Die Polizei musste eingreifen. Fünf Männern aus dem Märkischen Kreis im Alter zwischen 16-39 Jahren gelten für die Polizei als Beschuldigte. Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung erschien vor Ort. Während der Sachverhaltsklärung störte ein 39-jähriger Lüdenscheider die Sachverhaltsklärung massiv und beleidigte die eingesetzte Beamtin auf sexueller Basis.

Außerdem schlug er seinen 16-jährigen Sohn vor den eingesetzten Beamten mit der Hand ins Gesicht. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam Lüdenscheid zugeführt. Die Ermittlungen laufen.

Unbekannte zündeten am gestrigen Donnerstag gegen 17.10 Uhr in der Rahmedestraße einen Blumenkasten an, der an einem größeren Vogelkäfig angebracht war. Die Holzlatten des Käfigs wurden ebenfalls beschädigt. Sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Wache in Altena entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell