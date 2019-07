Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb klaut Kaffeekassen-Sparschwein/ Exhibitionist

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr betrat ein ca. 185 cm großer unbekannter Täter, bekleidet mit 3/4- Hose und grünem Muskelshirt, eine Hausarztpraxis Westfalenstraße und entwendete das Kaffeekassen-Sparschwein mitsamt Bargeld. Anschließend verließ er die Praxis und flüchtete mit einem blauen Fahrrad in grobe Richtung Innenstadt. Hinweise zu dem Sparschweindieb nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Ein Exhibitionist stand am Donnerstag gegen 21.10 Uhr auf dem Radweg an der alten Bahntrasse zwischen Polizeiwache und Amtsgericht mit dem Rücken zur Fahrbahn vor einer Bank. Als eine 38-jährige Iserlohnerin mit ihren Hunden an der Bank vorbeiging stellte sie fest, dass der Unbekannte augenscheinlich an seinem entblößtem Glied manipulierte. Täterbeschreibung: Männlich, Mitte 30, sehr kurze blonde Haare, bekleidet mit rot-weiß-gestreiftem T-Shirt. Er hatte ein auffällig kleines Mountainbike bei sich. Sachdienliche Hinweise zu dem Exhibitionisten nimmt ebenfalls die Polizei in Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell