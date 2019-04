Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: In der Zeit zwischen Dienstag, 21.15 Uhr, bis Mittwoch, 07.15 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Gartenhütte auf der Liptiner Straße auf. Anschließend entwendeten sie ein Werkzeugset und ein türkis-weißes Kinderfahrrad (Bulls Sharptail Street one). Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

