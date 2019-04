Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht auf Parkplatz

Arnsberg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Arnsberger Straße sucht die Polizei nach einem größeren Fahrzeug, möglicherweise auch einem Anhänger. Zwischen 13.35 Uhr und 13.50 Uhr beschädigte das flüchtige Fahrzeug einen geparkten Mercedes-Benz Viano. Aufgrund des verursachten Schadens geht das Verkehrskommissariat Arnsberg davon aus, dass der Schaden durch ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger verursacht wurde. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

