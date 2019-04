Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jacke aus Auto gestohlen

Arnsberg (ots)

Auf dem Parkplatz des Möhnefriedhofs entwendeten zwei Männer eine Jacke aus einem unverschlossenen Pkw. Die geschädigte Besitzerin befand sich nur wenige Meter von ihrem Auto entfernt, als eine Zeugin sie auf den Diebstahl aufmerksam machte. Zwei Männer hatten aus dem Auto eine graue Jacke gestohlen. Ein Täter ist etwa 50 Jahre alt und grauhaarig. Er trank eine Flasche Bier und trug eine blaue Jacke in der Hand. Der jüngere Mann trug einen Vollbart. Beide Männer flüchteten in Richtung Erlenbruch. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell