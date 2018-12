POL-OG: Lahr - In Schlangenlinien unterwegs

Lahr (ots) - Eine kurvenreiche Fahrt in Schlangenlinien legte eine VW-Fahrerin am späten Mittwochabend in der Reichenbacher Hauptstraße hin. Sie wurde von der hinterherfahrenden Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei der 36-jährigen Dame Alkoholgeruch festgestellt wurde musste sie mit auf das Polizeirevier, um einen Alkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von fast einer halben Promille. Aufgrund ihrer eingeschränkten Fahrtüchtigkeit erwartet sie nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

