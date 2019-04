Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Montag, 16 Uhr, in ein Sportstudio auf der Straße "Am Schindellehm" ein. Die Täter entwendeten eine Geldkassette und zerstörten die Inneneinrichtung. Durch das Einschlagen einer Terrassentür gelangten die Einbrecher ins Gebäude. Hier durchsuchten sie ein Büro und fanden die Geldkassette. Die Täter hatten es aber vermutlich auf die Zerstörung der Einrichtung abgesehen. Sie besprühten fast das gesamte Inventar sowie die Wände, Decken und Fußböden mit roter Farbe. Hierdurch entstand ein erheblicher Sachschaden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell