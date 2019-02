Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bei Unfall schwer verletzt

Velen (ots)

Mehrere Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls dar, der sich am Montag in Velen ereignet hat. Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr gegen 18.30 Uhr die Heidener Straße in Richtung B67. Zu spät bemerkte der Heidener einen Traktor, mit dem ein 22-jähriger Velener die Heidener Straße vor ihm in der gleichen Richtung befuhr. Beim Zusammenstoß erlitten beide Fahrer und eine 18 Jahre alte Insassin im Fahrzeug des Heideners schwere Verletzungen. Sie kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser.

