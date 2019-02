Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß beim Zurücksetzen

Bocholt (ots)

Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall, der sich am Freitag gegen 18.20 Uhr in Bocholt ereignet hat: Eine 31-jährige Rhederin hatte die Schwartzstraße in Richtung Victoriastraße befahren. Nach ihren Angaben habe ein vor ihr fahrender Wagen zurückgesetzt. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Der Fahrer des anderen Wagens habe sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

