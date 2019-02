Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugen gesucht zu Unfall

Bocholt (ots)

Um weitere Zeugenhinweise bittet die Polizei in Bocholt zu einem Verkehrsunfall vom vergangenen Wochenende: Wie berichtet, war ein 21-jähriger Fußgänger gegen 02.50 Uhr vom Wagen eines 29-jährigen Bocholters touchiert worden, als er aus einem Gebäude auf die Straße "Zur Synagoge" getreten war. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

