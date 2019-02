Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer kollidieren

Ahaus (ots)

Zusammengestoßen sind am Montag zwei Radfahrer in Ottenstein. Ein 74 Jahre alter Ahauser wollte von einem Park aus in Richtung Wiegbold fahren. Dabei kollidierte er in Höhe der Zufahrt zum Park mit einem zehnjährigen Kind, das ihm mit dem Rad entgegenkam. Der 74-jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen.

