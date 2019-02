Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schüttorf/Kreis Borken - Unfallflucht: Fahrzeug mit AH-Kennzeichen

Schüttorf/Kreis Borken (ots)

Am Sonntag, 17.02., fuhr gegen 05.50 Uhr in Schüttorf, Industriestraße ein Pkw-Fahrer mit einem blauen Kleinwagen (Ford Focus oder ähnlich) vom Parkplatz einer Discothek in Fahrtrichtung Autobahn 30. Kurz vor Erreichen der A 30 kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort eine Straßenlaterne, ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Die Höhe des Schadens beträgt mehrere 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen konnten angeben, dass ein Kennzeichen mit AH (für Ahaus) am Pkw angebracht war. Zeugen, die einen solchen Pkw mit Beschädigungen vorne (ein kompletter Scheinwerfer fehlt) und an der Beifahrerseite sehen, können sich bei der Polizei Bad Bentheim melden, Thomas-Mann-Straße 2, Tel. (05922) 9800.

