Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Schule

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro haben Unbekannte am Wochenende an einer Schule an der Kurfürstenstraße in Bocholt angerichtet. Sie beschädigten einen dort aufgestellten Container und besprühten Wände des Schulgebäudes und der Sporthalle mit Farbe, wobei sie auch ein Nazi-Symbol verwendeten. Zeugen haben im in Frage kommenden Zeitraum vier Jugendliche im Alter circa zwischen 13 und 17 Jahren auf dem Schulgelände beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Das Geschehen spielte sich im Zeitraum zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Montag, 09.30 Uhr ab. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

