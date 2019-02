Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrer stürzen

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in Borken ereignet hat. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad gegen 13.50 Uhr den Kreisverkehr am Butenwall und wollte in Richtung Nordring weiterfahren. Als der Velener am Fußgängerüberweg anhielt, touchierte ihn ein nachfolgender 44-jähriger Motorradfahrer aus Borken. Beide stürzten; ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten Velener in ein Krankenhaus.

