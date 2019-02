Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Drogen gefahren

Ahaus (ots)

Der Drogentest schlug an auf Kokain und den Cannabis-Wirkstoff THC: Unter dem Einfluss von Drogen war am Sonntag ein 24 Jahre alter Autofahrer in Ahaus unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den Ahauser, als er gegen 15.30 Uhr die Straße Alstätter Brook befuhr. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache eine Blutprobe, die Beamten fertigten eine Anzeige.

