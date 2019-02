Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Brandstifter beschädigen Schutzhütte

Schöppingen (ots)

Ein Feuer haben Unbekannte am Sonntag in einer Wetterschutzhütte in Schöppingen entzündet. Dazu benutzten sie größere Mengen Zeitungspapier, das sie gegen 16.00 Uhr in der Hütte am Buchenwald am Schöppinger Berg in Brand steckten. Die Flammen zogen die hölzerne Wetterschutzhütte in Mitleidenschaft: Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro, die Feuerwehr Schöppingen löschte den Brand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell