Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Gescher - Taxifahrer angegriffen

Ahaus/Gescher (ots)

Eingeschlagen auf einen Taxifahrer haben zwei unbekannte Fahrgäste in der Nacht zum Montag in Ahaus-Wüllen. Gegen 00.30 Uhr hatten vier männliche Fahrgäste in Gescher den Wagen des 51-jährigen Gescheraners bestiegen. Er setzte zunächst zwei Fahrgäste in Stadtlohn ab, die beiden anderen wollten weiter nach Ahaus. Weil ein Fahrgast über Unwohlsein klagte, hielt der Fahrer auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Sabstätte an. Mit dem anderen Mann kam es zu einem Streit über den Fahrpreis; währenddessen kehrte der ausgestiegene Fahrgast zurück und schlug den Taxifahrer. Als dieser daraufhin den Wagen verließ, attackierte ihn auch der zweite Fahrgast, setzte sich hinter Steuer des Taxis und ließ es in einen Straßengraben rollen. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 51-Jährigen in ein Krankenhaus. Beschreibung der Tatverdächtigen: beide sind circa 22 bis 26 Jahre alt; der erste ist circa 1,80 Meter groß, der zweite circa 1,60 Meter; beide waren von schlanker Statur, hatten kurze braunen Haare und waren jeweils bekleidet mit Hemd, Pullover und Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell