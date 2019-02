Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Alarm vertreibt Einbrecher

Velen (ots)

Die Alarmanlage ausgelöst haben Unbekannte in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in Velen: Die Täter hatten versucht, in die Räume einer Werkstatt an der Straße Hölks Kamp einzudringen. Als sie ein Fenster einschlugen, ertönte der akustische Alarm. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht. Das Geschehen spielt sich etwa gegen 02.40 Uhr ab; die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell