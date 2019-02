Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Möglicher Absturz eines unbekannten Flugobjekts - Nachtragsmeldung

Heek (ots)

Ergebnislos abgebrochen wurde am Sonntag die Suche nach einer möglichen Absturzstelle in Heek. Zeugen hatten dort am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Kleinflugzeug oder einen Paraglider beobachtet, der sich dem Erdboden schnell näherte. Weil ein Absturz nicht auszuschließen war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Daran beteiligten sich neben der Polizei auch Kräfte der Feuerwehr Heek. Ein Hubschrauber der Polizei und ein Suchhubschrauber der Bundeswehr nahmen das in Frage kommende Gebiet aus der Luft in Augenschein. Die Polizei kontaktierte gleichzeitig umliegende Flugplätze und Luftportvereine. Die Ermittlungen blieben ergebnislos und die Suche wurde schließlich bis auf weiteres eingestellt.

