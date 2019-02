Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Beim Zurücksetzen Fußgängerin erfasst

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 87-jährige Frau aus Haaksbergen (NL) am Sonntag bei einem Unfall in Bahnhof Reken erlitten. Dazu war es gegen 15.00 Uhr auf der Bahnhofstraße gekommen: Die Haaksbergenerin hatte sich zu Fuß hinter einem Wagen befunden, als die 28 Jahre alte Fahrerin aus Reken zurücksetzte und die Seniorin dabei erfasste. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

