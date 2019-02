Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorrad prallt auf Pkw

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntag bei einem Unfall in Borken erlitten. Der 54-jährige Borkener hatte gegen 13.55 Uhr die Vardingholter Straße in Richtung Vardingholt befahren. Vor ihm hatte ein 67-jähriger Autofahrer aus Borken angehalten, um nach links auf einen Wanderparkplatz abzubiegen. Der Motorradfahrer versuchte vergeblich auszuweichen und prallte vor den stehenden Wagen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.500 Euro.

