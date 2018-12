POL-ST: Greven, Widerstand gegen Polizeibeamte

Greven (ots) - Eine randalierende Frau hat am Sonntagabend (02.12.2018) einige Zeit die Polizei beschäftigt. Die eingesetzte Polizeistreife wurde während des Einsatzes widerholt von der 46-Jährigen attackiert. Eine Beamtin wurde dabei leicht verletzt. Um 21.50 Uhr wurde an der Schützenstraße eine randalierende Person gemeldet. Diese hatte in einem Wohnhaus mehrere Gegenstände beschädigt und gab keine Ruhe. Dieses änderte sich auch nicht, als die Polizei eintraf. Im Gegenteil, die 46-Jährige wurde immer aggressiver. Als die Frau zur Polizeiwache gebracht werden sollte, versuchte die Frau zunächst die eingesetzten Beamten zu schlagen, danach begann sie zu treten und traf Beide mehrfach. Nur mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife konnte die Frau dem Gewahrsam zugeführt werden. Bei der dortigen Durchsuchung trat die 46-Jährige die Beamtin erneut. Während des gesamten Einsatzes beleidigte und bedrohte sie die eingesetzten Beamten und Beatinnen auf gröbste Weise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell