Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vier Einbrüche in Werkstätten

33039 Nieheim (ots)

Im Nieheim-Merlsheim hat es in der Zeit vom 09.11.2018 bis zum 26.01.2019 insgesamt vier Einbrüche in private Werkstätten, bzw. als Werkstatt genutzte Schuppen gegeben. Die Taten sind teilweise erst jetzt zur Anzeige gebracht worden. Demnach wurde am 09.11.2018, zwischen 10:00 00 Uhr und 14:00 Uhr, diverses Werkzeug aus einem Werkstattschuppen in der Straße Am Eisberg entwendet. Ebenfalls in der Straße Am Eisberg, von einem Nachbargrundstück, wurde aus einem Heizungsraum Werkzeug entwendet. Hier wird der Zeitraum zwischen dem 05.01.2019, 15:00 Uhr und dem 23.01.2019, 16:30 Uhr, angegeben. Zwischen dem 06.01.2019, 18:00 Uhr und dem 12.01.2019, 13:15 Uhr, wurde u.a. ein hochwertiges Schweißgerät aus einem Garagentrakt in der Straße Mühlengrund entwendet. Der letzte Vorfall soll sich in der Zeit vom 25. 01.2019, 21:30 Uhr bis 26.01.2019, 15:00 Uhr ereignet haben. Aus einem Schuppen in der Driburger Straße waren ebenfalls Werkzeuge entwendet worden. Bei den Werkzeugen handelte neben dem Schweißgerät überwiegend um Maul- und Ringschlüssel, Ratschen, Zangen, Seitenschneider und Schraubendreher. Der Gesamtschaden beträgt 1200 Euro. Hinweise zu Tatverdächtigen und sonstige sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253 - 98700, entgegen./he

