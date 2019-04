Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schrottdiebe

Marsberg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch entwendeten unbekannte Täter etwa eine Tonne Stahlschrott von einem frei zugänglichen Lagerplatz an der Mühlenstraße. Zum Abtransport nutzen die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

