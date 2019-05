Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Auseinandersetzung am Bahnhof Muggensturm

Karlsruhe (ots)

Gegen Mitternacht unterrichtete der Zugbegleiter des RE 17327 die Bundespolizei darüber, dass es beim Halt am Bahnhof Muggensturm zu einer Auseinandersetzung im Zug gekommen ist. Vor Ort stellten Beamte der Landes- und Bundespolizei insgesamt drei Personen fest, die an den Geschehnissen beteiligt waren. Einig waren sich die Kontrahenten darin, dass es zuvor eine verbale Auseinandersetzung gab, welche in die Streitigkeiten umschlug. In einer ersten Befragung ergaben sich allerdings unterschiedliche Darstellungen der Tathergänge. Demnach wurden zwei Freunde von ihrem Gegenüber die Zugtreppe hinunter getreten und auf die Nase geschlagen. Ihr Kontrahent hingegen gibt an, zuerst geschlagen worden zu sein und sich mit dem Tritt und dem Schlag auf die Nase lediglich selbst verteidigt zu haben. Verletzungen wiesen alle drei auf, eine ärztliche Versorgung wurde jedoch abgelehnt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei allen Beteiligten jeweils einen Wert über 1,5 Promille

Die genauen Abläufe werden nun durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizei aufgeklärt. Reisende im Zug, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0721 12016 0 bei der Bundespolizei Karlsruhe zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell