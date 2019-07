Polizei Lippe

POL-LIP: Versuchter Einbruch in Freibadkiosk

Lippe (ots)

32791 Lage-(ho) In der Nacht zum Samstag um 01:38 Uhr versuchten unbekannte Täter in den Kiosk im Kassengebäude des Freibades Werreanger einzubrechen. Sie bedienten sich zu diesem Zwecke eines gusseisernen Gullydeckels, den sie zuvor in Tatortnähe ausgehoben hatten. Der Einbruch misslang jedoch aufgrund der Gebäudesicherung. Zeugen waren durch den hervorgerufenen Lärm aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Die Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg.

