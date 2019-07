Polizei Lippe

POL-LIP: Einbruch in Beautysalon

Lippe (ots)

32756 Detmold-(ho) In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter in einen Schönheitssalon an der Freiligrathstraße ein. Dazu hebelten sie die Holzeingangstür gewaltsam auf und entwendeten 1 Laptop, 1 Kasse und einige Kosmetika.

