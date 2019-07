Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Erder. Diebstähle aus Fahrzeugen.

Lippe (ots)

Aus zwei Fahrzeugen stahl ein Unbekannter am Donnerstag, zwischen 1 und 7:30 Uhr morgens, verschiedene Wertsachen sowie persönliche Papiere. Der Täter nutzte ein halb geöffnetes Fenster eines auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses "Auf der Rott" abgestellten Audis. Außerdem öffnete er einen daneben geparkten Mercedes Vito auf bislang nicht geklärte Art und Weise. Hinweise zu den Diebstählen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell