Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Auffahrunfall mit Folgen

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 19.02.2019, 17.00 Uhr, wurde der Polizei ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Hunsrückhöhenstraße, B 327, gemeldet. Drei Pkw waren dort, aus Richtung Koblenz kommend, in Richtung Waldesch unterwegs. Der erste Pkw beabsichtigte in Höhe des Kühkopfs nach links abzubiegen, musste aber aufgrund von Gegenverkehr abbremsen. Der zweite Pkw hielt noch an, während der dritte Pkw auffuhr und die vor ihm stehenden Fahrzeuge zusammenschob. Die Fahrerin des letzten Fahrzeugs sowie deren Beifahrerin wurden leicht verletzt. Zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

