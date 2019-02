Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radfahrer bei Unfällen in Koblenz verletzt

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 19.02.2019 kam es gegen 07.20 Uhr in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße in Koblenz zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Dieser war auf seinem Rad aus Richtung Schlachthofstraße kommend in Richtung Koblenzer Straße unterwegs. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer bog nach links in die Rudolf-Virchow-Straße ab, ohne den entgegenkommenden Radfahrer zu beachten. Letzterer wurde nach der Kollision mit Prellungen und Schürfwunden vorsorglich in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Bei einem weiteren Unfall um 08.00 Uhr in der Roonstraße zog sich ein Radfahrer ebenfalls leichtere Verletzungen zu. Dieser fuhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf den vor ihm abbremsenden Pkw auf.

