Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktuelle Warnmeldung der Polizei Falsche Polizeibeamte rufen derzeit im Raum Koblenz an

Koblenz (ots)

19.02.2019: 11.45 Uhr Derzeit kommt es im Raum Koblenz vermehrt zu Betrugsversuchen bei älteren Mitbürgern. Meist versuchten die Tatverdächtigen, die sich am Telefon als angebliche Polizeibeamte ausgeben, die Geschädigten mit der üblichen Einbruchsmasche am Telefon in ein Gespräch zu verwickeln. Bislang kam es zu keinem finanziellen Schaden.

Wer solche Anrufe erhält, sollte das Gespräch abbrechen und sich umgehend bei der zuständigen Polizeidienststelle melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell