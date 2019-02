Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kollision zweier Omnibusse in Koblenz - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Montag, 18.02.2019, 18.42 Uhr kam es in der Koblenzer Görgenstraße zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei Omnibussen. Einer dieser Busse stand in der Busbucht vor dem C&A, der andere war zeitgleich auf der Busspur in Richtung Bahnhof unterwegs. Bei der seitlichen Kollision beider Fahrzeuge gingen einige Fenster zu Bruch, ein Fahrgast und ein Busfahrer wurden durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Der genaue Unfallablauf konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallablauf machten. Aus diesem Grunde bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0261-1030, zu melden.

