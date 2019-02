Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndung nach einem entwichenen Straftäter - Polizei veröffentlicht neues Foto

Koblenz (ots)

Der Polizei Neuwied liegt zwischenzeitlich ein aktuelles Foto des entwichenen Strafgefangenen vor.

Dieses finden Sie hier: https://s.rlp.de/qgH

Neuwied Während eines begleiteten Ausgangs am 18.02.2019 in Neuwied nutzte eine in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Person die Gelegenheit zur Flucht.

Der 52-jährige Mann ist ca. 170 cm groß, trägt einen schwarzen Vollbart und hat lange dunkle Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Hose, einer dunklen Jacke, einem Pullover in Tarnfarben sowie einer schwarzen Mütze und schwarzen Schuhen bekleidet.

Ein mögliches aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen ist nicht auszuschließen. Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

