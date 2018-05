POL-PDMT: Einbruch in Gaststätte

Höhr-Grenzhausen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 23:30 Uhr und 07:00 Uhr, wurde die Tür zu einer Gaststätte in der Hermann-Geisen-Straße aufgebrochen. Hierdurch gelangte man in den Schankraum und brach den an der Wand hängenden Spielautomaten auf. Das darin befindliche Geld wurde gestohlen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat möge dies bitte der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen mitteilen.

