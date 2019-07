POL-SO: Kreis Soest - Studierende im Praktikum

Kreispolizeibehörde Soest

Heute begrüßte Polizeidirektor Jochen Brauneck 27 junge Studierende bei der Kreispolizeibehörde in Soest. Im großen Sitzungssaal des Kreishauses stellten sich die zukünftigen Wachleiter und weitere Führungskräfte den Studierenden vor. Nach knapp einem Jahr Fachhochschule und Polizeischule sind die kommenden Polizisten bis zum 31.08.2019 erstmals in der Praxis unterwegs. Sie werden die Streifenwagenbesatzungen in Geseke, Lippstadt, Soest, Warstein und Werl in den nächsten Wochen begleiten. Brauneck wünschte ihnen auch im Namen von Landrätin Eva Irrgang alles Gute und viel Erfolg in diesem ersten Praktikum. (lü)

