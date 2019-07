Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Tankstelle mit Gullydeckel - Tatverdächtiger festgenommen

Werl (ots)

Einem 42 und 58-jährigen aufmerksamen Werler Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 20-jähriger Einbrecher kurz nach einem Einbruch, gegen 1 Uhr, in eine Tankstelle an der Hammer Straße festgenommen werden konnte. Der 20-Jährige hatte zuvor einen Gullideckel in der Nähe der Tankstelle ausgehoben und ihn in die Scheibe der Eingangstür zur Tankstelle geworfen. Aus dem Verkaufsraum entwendete er dann zahlreiche Zigaretten. In einem nahegelegenen Brachgelände konnte er dann nach den Hinweisen der Zeugen aufgefunden und bei der weiteren fußläufigen Flucht gestellt werden. Im weiteren Verlauf konnten auf dem Brachgelände auch das Diebesgut und weiteres Tatwerkzeug aufgefunden werden. Den Gullideckel setzten die Beamten wieder ein. Der Werler ist räumte die Tat mittlerweile ein. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell