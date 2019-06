Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Rothenbach / Westerwaldkreis (ots)

Am Montag, 10.06.2019 gegen 11.40 Uhr befuhr ein 42 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Wallmerod die Kreisstraße K 78 in der Ortslage Rothenbach in Richtung Arnshöfen. Hier kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit einem geparkten Pkw zusammen. Danach flüchtete er mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Ca. 500 Meter weiter verunfallte er erneut und prallte in einer Rechtskurve an eine Hauswand. Hierbei wurde der Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei ihm Alkoholgeruch festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An beiden Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden vorliegen. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 25.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 - 9805-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell