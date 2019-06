Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: verletzter Fahrradfahrer

Dreisbach (ots)

Am 09.06.2019 gegen 17:15 Uhr ereignete sich in der Oststraße in Dreisbach ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der 67 jährige Mann war mit seinem Fahrrad über eine Bodenschwelle gefahren und gestürzt. Dabei verletzte er sich so stark, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

