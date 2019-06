Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heiligenroth. Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Gartencenter

Heiligenroth (ots)

Am Sonntagmorgen, 9. Juni, gegen 01.03 Uhr wurde ein Einbruchsalarm in ein Gartencenter in der Industriestraße gemeldet. Unbekannte Täter hebelten dort ein Hoftor und ein rückwärtiges Fenster zu einem Lagerraum auf. Aufgrund der Alarmauslösung sind die Täter offenbar ohne Beute geflüchtet. Allerdings muss dies erst noch im Verlauf der nächsten Tage genau ermittelt werden, da das Gelände sehr weitläufig ist. Die reine Schadenshöhe an Fenster und Tür wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

