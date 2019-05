Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 3 Einbrüche in Firmen (15-1005, 05-1305, 07-1305)

Speyer (ots)

10.05.2019, 01:00 - 04:00

In den frühen Morgenstunden des 10.05. verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in drei in der Brunckstraße ansässige Firmengelände. Durch das Aufbrechen von Außenfenstern gelangten sie in die jeweiligen Firmenräumlichkeiten. Es wurden dort in einem Objekt 900 EUR aus einer Geldkassette entwendet, in einer weiteren Firma wurden eine Akku-Heißluftpistole und eine Akku-Motorsäge der Firma Stihl entwendet. Am dritten Tatort gelang es den Tätern mittels eines in den Firmenräumlichkeiten vorgefundenen Schlüssels einen Tresor zu Öffnen und daraus ca. 12.000EUR zu entwenden. Die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern sowie die Auswertung der Videoaufzeichnungen der geschädigten Firmen dauern an.

