POL-DN: Gegen parkendes Auto gefahren

Jülich (ots)

Auf der Linnicher Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 58 Jahre alter Mann wurde dabei schwer verletzt.

Kurz nach 15:00 Uhr war der 58-jährige Jülicher mit seinem Roller aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Broich unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw fuhr. Durch den Aufprall wurde der Jülicher samt Roller zu Fall gebracht und schwer verletzt, so dass er später zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zum Unfallhergang konnte er keine Angaben machen, allerdings erklärte er, gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Während der medizinischen Versorgung des Unfallbeteiligten und der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme blieb der Teilabschnitt der Linnicher Straße gesperrt.

