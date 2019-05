Polizei Düren

POL-DN: Reihenhaus fängt Feuer

Langerwehe (ots)

Im Herrengarten in Geich hat es am frühen Morgen des 07.05.2019 einen Brand an einem Holzanbau eines Reihenhauses gegeben. Verletzt wurde niemand.

Gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in Geich informiert. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit mehreren Löschgruppen vor Ort. Ein Bewohner des Hauses war von Geräuschen geweckt worden und hatte den Brand im Holzanbau seines Hauses dann bemerkt. Er wurde vor Ort in einem Rettungswagen untersucht, war aber unverletzt. Anwohner benachbarter Häuser wurden vorsorglich aufgefordert die Häuser zu verlassen. Der Brand war gegen 13:00 Uhr gelöscht und der Einsatz beendet. Während der Löscharbeiten waren die Straßen um den Brandort zeitweise gesperrt.

Hinweise auf die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens werden erst nach Besichtigung des Tatorts durch die Brandermittler der Dürener Kriminalpolizei erwartet.

