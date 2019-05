Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte in Jülich

Jülich (ots)

In der Nacht zu Montag stiegen Unbekannte in einen Gasthof in der Kölnstraße ein und entwendeten unter anderem hochwertige Elektrogeräte.

Zwei große Fernseher, weitere Elektrogeräte und Bargeld waren die Beute der Einbrecher, die in eine Gaststätte in der Fußgängerzone eindrangen. Den Ermittlungen zufolge waren die Täter zunächst in den Keller des Hauses gelangt und betraten von da aus die Gasträume. Auf gleichem Weg schafften sie vermutlich auch das Diebesgut heraus. Aufgrund der teils sperrigen entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass es sich um mindestens zwei Täter handelt, die auch ein Fluchtfahrzeug in der Nähe abgestellt hatten. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Tatzeit lässt sich auf zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag, 06:50 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

