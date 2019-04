Polizei Düsseldorf

POL-D: 74. Jahrestag des Kriegsendes in Düsseldorf - Erinnerung an "Aktion Rheinland" - Düsseldorfer Polizisten und Bürger legen gemeinsam Kranz am Denkmal der Richtstätte nieder

Düsseldorf (ots)

Veranstaltungshinweis - Presse- und Fototermin

74. Jahrestag des Kriegsendes in Düsseldorf - Erinnerung an "Aktion Rheinland" - Düsseldorfer Polizisten und Bürger legen gemeinsam Kranz am Denkmal der Richtstätte nieder - Hinweis auf Gottesdienst

Wann: Dienstag, 16. April 2019, 15 Uhr

Wo: Düsseldorf-Bilk, Anton-Betz-Straße (Denkmal der Richtstätte)

Zum 74. Mal jährt sich am Dienstag, 16. April 2019 der Tag, der zum Kriegsende in Düsseldorf geführt hat. Als Zeichen des Gedenkens findet an ebendiesem Tag um 15 Uhr eine Kranzniederlegung an der ehemaligen Richtstätte statt. Um 18 Uhr findet dann in der katholischen Kirche St. Albertus Magnus, Düsseldorf-Golzheim, Kaiserswerther Straße 211, ein Gedenkgottesdienst statt. Dieser wird musikalisch begleitet durch den Polizeichor Düsseldorf. Für eine Veröffentlichung mit Hinweis auf die Veranstaltungen wären wir dankbar.

